總統府日前發函給政黨推薦考試委員及監察委員人選，台灣民眾黨決定啟動海選模式產生人選，台北市長、民眾黨主席柯文哲中午親自赴黨團面試，並與黨籍立委、中央委員一起評分，產生民眾黨推薦的考委、監委名單，柯文哲結束面試離開前抱怨作業時間太短，直呼總統府「很沒有誠意」。
第5屆監察委員及第12屆考試委員即將屆滿，總統府2月18日公告，並發文給各政黨推薦人選，民眾黨2月25日收到公文，隨即啟動海選模式，今天中午藉由黨政會報進行海選面試，據悉有10餘人到場應試。
柯文哲離開黨團時面對媒體詢問面試狀況，柯稱，都有打分數評分，就在柯快步上車之際，他突然打開車窗向媒體抱怨，總統府給予的作業時間太短，除非事前內定，不然怎麼來的及作業。
柯文哲說，黨團上個月25日收到推薦考委及監委推薦通知，截止日為3月10日，不到20天要跑完遴選流程，實在是很沒誠意。
(中時 )
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