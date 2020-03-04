嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情在全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，桃園市怡仁綜合醫院串聯健保署與移民署的資料，開發自助插卡旅遊史查詢系統，以縮短醫護人作業及民眾等待的時間。

防疫期間，醫界更需團結一心，怡仁醫院已透過桃園市政府衛生局徵詢轄內醫療院所的需求，目前已協助多家醫院導入此系統，強化防疫。面對COVID-19疫情，政府已經建立整體通報體系，怡仁醫院也做好防疫整備，敬請鄉親維持正常生活，並隨時留意防疫相關資訊。

(中時 )