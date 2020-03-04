怡仁醫院共享自行開發旅遊史查詢系統 15:232020/03/04 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾就醫前可透過自助插卡旅遊史查詢系統插入健保卡。（怡仁醫院提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情在全球持續發現確診個案，為防止疫情擴大並協助掌握病人流向，桃園市怡仁綜合醫院串聯健保署與移民署的資料，開發自助插卡旅遊史查詢系統，以縮短醫護人作業及民眾等待的時間。 防疫期間，醫界更需團結一心，怡仁醫院已透過桃園市政府衛生局徵詢轄內醫療院所的需求，目前已協助多家醫院導入此系統，強化防疫。面對COVID-19疫情，政府已經建立整體通報體系，怡仁醫院也做好防疫整備，敬請鄉親維持正常生活，並隨時留意防疫相關資訊。 (中時 ) #防疫 #醫院 #疫情 #系統 #怡仁醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 校園防疫 師生心理健康不可忽略 04:102020/02/29 生活新聞 紅薑黃提升人體抵抗力 防疫好幫手 17:372020/02/29 生活 政府應盡快訂SOP 照表操課 04:092020/03/01 社會新聞 社區自主防疫演練 桃市先起跑 04:102020/03/01 地方新聞 台中客委會 防疫口罩套DIY 04:102020/03/01 地方新聞 力阻社區感染 台南市59座菜市場逐步設洗手台 13:222020/03/01 生活 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 金門免費發放防疫酒精 3／6前可至鄉鎮公所補領 15:082020/03/02 生活 北市不公布防疫旅館地點 規畫公宅當防疫所 17:332020/03/02 生活 6地區返台禁搭大眾運輸 桃機防疫計程車明上路 12:402020/03/03 生活 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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