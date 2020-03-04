美國聯準會「非常規」降息50個基點(0.5個百分點)，以應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊。這是近12年來聯準會首度緊急降息(上次是因金融海嘯)。然而，這個「救市」舉措帶來的拉升未能持續幾分鐘，美股三大指數就再次掉頭向下，當日收盤跌幅近3%。

雖然這是聯準會發佈的降息聲明，但更像是美國總統川普下達的命令。距離下次聯準會利率會議的18日，還不到半個月時間，但川普卻等不及一直嚷嚷要求聯準會施行更寬鬆的貨幣政策。他多次表達了對歐元區的羨慕，那裡持續量化寬鬆。而這次緊急降息之後，川普仍是不滿意，他在推特發文表示，Fed「必須進一步寬鬆，而且最重要的是，與其他國家／競爭對手一致。」

聯準會的貨幣政策是獨立於美國總統的。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)確實從不對川普的推特喊話直接作出回應，但也不會公開跟川普直接大吵起來。鮑爾的這種做法看起來很穩重、很務實，但實際效果卻是讓川普奪走了貨幣政策預期管理的主動權。

在預期管理越來越重要的當下，這對一個本該享有高度獨立性的大國央行行長來說，不可想像。鮑爾的「話語權」是怎麼喪失的呢？

在鮑爾剛上任的第一年，鮑爾與川普曾暗暗「較勁」了一年時間。2018年，鮑爾不顧川普一次次強烈反對，分別在3月、6月、9月、12月加息25個基點，將聯邦基金利率上調至2.25%-2.5%。

從2019年開始，事情朝著川普希望的方向變化。加息週期戛然而止，聯準會分別在7月、9月、10月分別降息25個基點，將聯邦基金利率降至1.5%-1.75%。儘管如此，川普仍次次表現出不滿意，認為降息速度太慢。

這一年，鮑爾像一頭負重的老馬，在川普的「鞭笞」下，朝著零利率和量化寬鬆的方向走去。

這一次，聯準會突然降息50個基點，聯邦基金利率降到了1%-1.25%，這個水平已經比鮑爾上任時的水平低25個基點。另一方面，這也使得零利率的前景從川普的「想像」變成了不久將來可能出現的現實。

實際上，在聯準會2018年快速加息4次的時候，當時就有分析指出，聯準會這一波加息主要是為了降息，即趁著經濟還不錯趕緊把利率往上調，以免經濟出現問題時沒有可以下調的利率空間。

在低利率橫行的世界，利率空間是很珍貴的。鮑爾這次直接下調50個基點後，手裡只剩下100個基點可以降了。如果按照一次25個基點的常規操作，最多只能再降4次。美國利率政策又進入到了捉襟見肘的窘態。

鮑爾一直以沉默的方式對抗川普連珠帶炮又咄咄逼人的喊話，使得自己陷入了不利的「沼澤」。在丟失預期管理的話語權之後，他的行動看起來更像是對川普「旨意」的遵從了。

(中時電子報)