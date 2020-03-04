疫情指揮中心指揮官陳時中4日表示，新冠肺炎疫情維持42名確診，確診個案中，1名死亡、12名已出院、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。陳時中也提到，已訂定企業持續營運指引，下午將跨部會討論研商，預計明日發布。

陳時中也澄清，但並非剛性指引，因此不會很明確要求只要幾人，就該採取什麼行動，而是屬於柔性指引。例如大型集會活動的評估指標，會包含：舉辦的必要性、風險程度（人員掌握、旅遊史掌握）、場地通風性（人與人維持一公尺以上距離）、應變計畫（隔離安置場所、衛生單位聯繫管道）。

內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰也出席表示，1月23日至今，已經查獲178件有關疫情的假消息，其中79件、112人已經被移送。

朱宗泰提到，調查相關假消息裡，有46件有IP位置在境外、使用簡體字及語法疑似大陸用語（小區、保安等），研判應該是境外（大陸）人士使用帳號透過VPN（虛擬帳號）跳板方式所發送不實訊息，且偽造、竄改行政機關公文書以混淆民眾。

朱宗泰舉例，像是「竄改行政院公文：『大家可以免費去醫院領十張口罩』」、「疫情失控，臺北派軍隊鎮壓」、「總統府公文頒布，禁止流傳新冠肺炎訊息的相關命令」、「台中現在是人間煉獄，總統說生化軍已經在作戰了」等，這些都是假訊息、假圖片、假公文，請民眾要特別注意辨識，也不要轉傳。

(工商 )