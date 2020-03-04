義聯創辦人林義守:義享天地A館飯店和精品百貨最快5月份同步開幕 14:522020/03/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義聯集團旗下義享天地A館含萬豪酒店和精品百貨何時開幕？，義聯集團創辦人林義守4日證實，最快5月份開幕，但不會超過6月份，他認為以台灣的天氣，這波疫情若沒有意外，可於5月份結束。 此外，他也表示，燁輝(中國)廠隨著大陸復工腳步加快，目前已克服物流的問題，現在整體產能已達到90％以上。 (工商 ) #開幕 #創辦人 #林義守 #義享天地 #精品百貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 哈佛學霸外加高顏值 國揚集團呼聲最高的接班人！ 09:012020/02/29 財經 3月6日 京站插旗小碧潭 森林食光開幕 04:092020/03/01 財經要聞 6搶1確定延到6月 中職28日開打 13:162020/03/02 體育 《產業》2020澎湖灣燈光節，展延至9月19日開幕 10:512020/03/03 財經 亞太國際風電展在疫情下開幕 台灣誓當亞洲標竿 12:572020/03/03 財經 兩天死一棵 議員憂東區湧泉公園成樹木墳場 15:142020/03/03 生活 京站小碧潭開幕 全年有望挹注六億元 15:302020/03/03 財經 愛牛饕客快搶位！CP值超高牛排餐廳新開幕 4人同行2人免費 19:382020/03/03 消費 蘋果聯合創辦人沃茲尼克推文：疑染上新冠肺炎 21:352020/03/03 財經 京站2019年擬配息3.53元 殖利率逾7％ 23:502020/03/03 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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