義聯集團旗下義享天地A館含萬豪酒店和精品百貨何時開幕？，義聯集團創辦人林義守4日證實，最快5月份開幕，但不會超過6月份，他認為以台灣的天氣，這波疫情若沒有意外，可於5月份結束。

此外，他也表示，燁輝(中國)廠隨著大陸復工腳步加快，目前已克服物流的問題，現在整體產能已達到90％以上。

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