連鎖餐飲集團王品（2727）看準每年近300億元的台灣鍋物市場潛力，推出主打和牛三吃的全新品牌「和牛涮」，今（4）日於台北東區正式開幕，以600～700元客單價首度切入火鍋吃到飽市場。因應疫情對餐飲業影響，初期月營收目標達500萬元，並規畫5年展店至10家。

王品近年以垂直或水平模式發展品牌，旗下已有青花驕、聚、石二鍋及12MINI等4個火鍋品牌。目前石二鍋共65家、客單價約200多元，12MINI共14家，客單價約150元，「聚」北海道昆布鍋共19家、客單價約400～500元，青花驕共4家，客單價約700～800元。

王品企業發展中心副總經理林超君表示，隨著消費者適量、健康、愛惜食材觀念逐漸形成，過去一度式微的吃到飽餐廳，開始以質感及飽足感兼具的全新姿態逐漸重返消費市場，除打出特色主題外，也大幅升級食材等級、環境氛圍，強調「吃巧吃飽」的高CP值。

「和牛涮」首店落腳台北市東區商圈的集團街邊複合店，與泛中餐品牌「享鴨」比鄰，店坪數80坪、設有110席座位。林超君指出，1月28日至2月7日由集團內部員工先行封測，2月8日至3月3日對外試營運，2月預訂僅開放3天便全滿，反應超乎預期。

林超君表示，「和牛涮」為集團首度嘗試吃到飽業態，鎖定消費者最能接受的600～700元區間切入，並善加利用集團在牛肉採購、蔬果供應鏈及廚藝研發的優勢。同時，由於位處東區商圈，周末亦延長營業時間至凌晨2點，以因應消費族群需求。

由於新冠肺炎疫情仍多少影響消費者外出用餐意願，林超君表示，「和牛涮」初期以月營收達500萬元為目標，首要穩紮穩打、建立商模。考量品牌業態，未來展店將以街邊店為主、單店座位設定為150～180席，設定5年展店10家計畫。

(時報資訊)