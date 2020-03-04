受惠於被動元件導電漿出貨暢旺，且太陽能背銀導電漿出貨量逐步攀升，導電漿料廠—勤凱科技(4760)2月合併營收為8270萬元，再創單月歷史新高；勤凱董事長曾聰乙表示，今年第1季業績有機會挑戰單季歷史新高，公司審慎觀察評估近期爆發新冠肺炎疫情對大陸地區出貨的影響，但全年營運成長態勢不變。

被動元件產業自去年第3季落底，客戶積極回補庫存帶動被動元件廠出貨增溫，進而推升勤凱導電漿需求，勤凱業績亦自去年第4季重回成長軌道，2月合併營收達8270萬元，月增2.54%，年增63.83%，連續5個月呈現月增，並再度創下單月歷史新高紀錄。

依據調研機構Paumanok報告指出，被動元件在終端產業需求結構將在今年出現轉變，其中網路通訊應用規模成長39%至達120億美元、汽車應用之規模亦成長31%至46億美元。

勤凱2019年營收5.89億元，年減17.39%，營業毛利為1.23億元，年減25.91%，合併毛利率為20.99%，年減2.42個百分點，稅後盈餘為2943萬元，年減47.48%，每股盈餘為1.03元，不過隨著被動元件客戶訂單增溫，勤凱第4季合併營收逐月走高，第4季獲利亦創下去年單季最高。

勤凱表示，因應5G、車用電子的大趨勢，目前整體產業成長力道逐漸轉強，公司預期本業被動元件導電漿出貨優於往年水準，以及新產品太陽能背銀導電漿今年出貨亦將逐步增加，加上5G基地台介質濾波器導電漿通過認證後可望出貨，樂觀全年營運成長態勢不變。

(時報資訊)