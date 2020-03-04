「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二證實，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母這星期將訪問越南峴港。

(中時電子報)

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