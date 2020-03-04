南海政策獲支持 美航母本周訪越 14:542020/03/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母2月27日部署印太海域的資料照。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母 美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）周二證實，「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母這星期將訪問越南峴港。 (中時電子報) #美國 #越南 #南海 #航母 #羅斯福 #西太平洋 #中國大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 南海祕密大練兵 陸實測戰時指揮系統 08:382019/02/21 軍事 漁船雷射攻擊 澳軍直升機南海迫降 15:082019/05/29 軍事 4國軍艦穿梭南海 陸射東風21D發威 15:472019/07/02 軍事 軍事熱門新聞 土耳其F-16擊落敘利亞L-39 - 軍事 影》敘利亞Su-24遭土耳其擊落影片公開 - 軍事 吳斯懷來了！國防委員會首質詢 提這問題 - 軍事 南海政策獲支持 美航母本周訪越 - 海軍 韓國海軍演習出意外 手榴彈船上爆炸 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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