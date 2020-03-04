國民黨主席補選將在3月7日進行投票，江啟臣、郝龍斌積極爭取支持者，最新民調結果出爐，對於黨主席補選，不管是國民黨認同者或是黨員，支持江啟臣的人比率都較高，但對於兩岸政策，郝龍斌則較獲青睞。

根據《TVBS》最新民調，國民黨認同者有38%支持江啟臣、33%支持郝龍斌，兩人差距並不大；中立選民則有17%支持江啟臣、15%支持郝龍斌，近7成的人表示沒意見。

黨員的部份，有35%支持江啟臣，郝龍斌則有21%，而沒意見的有44%，但因黨員僅佔全體受訪人數的7%，可能與結果有落差。

民調中，認為有助國民黨改革、帶領國民黨監督政府，江啟臣的支持度皆領先郝龍斌，差距分別為15%、10%；對於解決國民黨黨產，27%認為江啟臣比較有能力，25%則投給郝龍斌。

在發展國民黨兩岸政策主張部份，有32%的民眾認為郝龍斌較有能力，江啟臣則有26%的支持度。另外，有50%的民眾認為，江啟臣比較有能力培養年輕世代，21%認為是郝龍斌。

不過，過半（52%）的民眾其實不關心國民黨主席補選，關注度似乎比過去低，而有21%民眾看好國民黨，會重新再起，18%認為會變差。

(中時電子報)