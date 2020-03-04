新冠肺炎嚴重衝擊觀光，澎湖縣政府展開搶救觀光大作戰，配合今年澎湖文旅年活動，主打軍事古蹟文化之旅，帶您揭開澎湖神秘軍事面紗。

四面環海澎湖島位於東亞航線要衝，翻開中外歷史澎湖扮演重要戰略據點，這昔日古戰場歷經歲月變遷，遺留下許多珍貴戰地遺跡，深具觀光發展潛力。

縣府明定2020年澎湖文旅年，大力行銷文化結合觀光新形態，相中軍事之旅新亮點，詎料一場肺炎疫情席捲而來，打亂了澎湖觀光行銷步調。

縣府團隊一級主管聯袂走讀拱北山砲台、金龜頭砲台等澎湖軍事古蹟，號召地方旅遊業者攜手合作殺出疫情困境振興澎湖觀光。

文化局指出，澎湖擁有荷蘭、清末及現代各式砲台，尤其中法戰爭後，臺灣巡撫劉銘傳看中台灣戰略位置重要，全台各地興建10座砲台加強軍備防務，澎湖島有拱北、金龜頭、東台、西台4座砲台。

文化局表示，拱北砲台是清光緒年間建築的新式砲台，內陸砲台有砲位、藏兵洞、大兵房、小彈藥庫、彈藥總庫、方池等空間，範圍擴及拱北山第一砲台、第二砲台等軍事設施，目前仍是軍事管制區未對外開放。

金龜頭砲臺座落於澎湖西南岬角，砲臺門額題字「天南鎖鑰」，與風櫃尾蛇頭山砲臺隔海相望共扼馬公灣海口，這是座城垛式外型堡壘，內有坑道通達各海岸射口。

縣府表示，如今民眾出國意願缺缺，跨海澎湖旅遊正是好時機，澎湖軍事文化之旅魅力新亮點，邀您見證珍貴戰地風光，探索古戰場秘密。

(中時 )