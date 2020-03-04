潘若迪3日為抵抗新冠肺炎疫情下海call客，一通電話邀自家經紀公司艾迪昇傳播的老闆、經紀人、工作人員和小師弟游書庭，17人下班到他的Funky Dance教室上課，靠運動增加抵抗力，60分鐘課程把所有人操到大噴汗，他面不改色笑同事：「這內容只是我平時上課的三分之一，大家要活就要動啊！」

潘若迪在台上賣力講解運動動作。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪一站上台先開玩笑：「有感冒徵兆、剛從日本、韓國回台的人就不送啦！請先居家隔離。」接著表示，教室新添購兩部空氣殺菌機，全程對外窗開啟，空氣抱持流動，不用擔心有染疫問題。隨後他轉身按下音樂鍵，再轉身全身肌肉繃緊，整個舞台他掌控，只見他在台上肢體開合，明明全是簡單動作串聯，但一下子就把眾人操得唉唉叫，討饒要中場休息，他大笑：「Funky Dance開了5、6年，你們總算來上，進度要一次補足。」

他在台上除邊動作邊講解，還跟著音樂大聲唱和、帶動歡呼聲，趁所有人休息喝水空檔，隨口問眾人：「男人要鍛鍊胸肌還是腹肌才會討女人歡心，都不是，是提款機。」全場捧腹，所有人一開始還憋扭喊不出歡呼聲，但課堂尾段，歡呼聲此起彼落，應了他平時掛在嘴邊的順口溜，「我不要你會跳，可是我要你會叫，如果不會叫，就站在旁邊笑，笑不出來就去撒泡尿。」游書庭上完課大讚：「潘老師個人魅力爆炸，怪不得粉絲是老少通吃。」

(中時 )