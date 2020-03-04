內政部長徐國勇4日到桃園市消防局，和桃園市長鄭文燦慰問勞鑽石公主號執勤消防員。針對失聯移工恐成防疫破口，徐國勇表示，將推動「擴大自行到案」專案，如自行到案免收容，罰款降到最低，也會和相關部會商量，鼓勵移工自行到案。

徐國勇表示，消防員穿上防護衣協助後送，相當辛苦，甚至還要穿成人尿布，感謝他們把我們同胞安全送到醫院。

被問到公務員異地辦公，警、消是否有相同規畫？徐國勇說，包含警政署、消防署、移民署都有相關規畫，避免有弟兄感染，導致派出所、消防分隊受到影響，而影響治安。

此外鼓勵移工自行到案，他說，現在防疫是最緊急、最優先的工作，而防止失聯移工成為防疫破口，因此推動自行到案專案。譬如說自行到案免收容，或者將罰款降到最低最低。也會跟其他部會商量，推出其他鼓勵措施，讓他們自行到案。不過有媒體詢問，非法移工取消境管可行嗎？徐則說，法律就是法律，不過自行到案專案相信會有相當成果。

另外也有媒體詢問，是否能讓消防員出勤時，就可以查詢到患者的旅遊史等，徐國勇說，這方面沒有問題，警、消原本就是一家人。

(中時 )