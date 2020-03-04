新冠肺炎疫情延燒，日本北海道疫情失控，新北市觀旅局長張其強4日表示，新北觀旅局現正全力推動北海岸青春山海線，其中金山四季各有特色，春季魚路古道、夏季衝浪、秋季甘藷與冬季溫泉，且全是戶外空曠景點，「日本北海道不能去，新北北海岸正是時候」。

張其強說，春季適合走訪金山魚路古道，市府將透過中央紓困計畫，全力培養導覽志工，找回青農、青漁等，會說當地故事的人，加上全境戶外，且採預約制，非常適合疫情期間來到新北旅行。

夏季則有金山中角灣國際級衝浪基地，張其強指出，這是全國唯一的海上運動中心，適合在夏季參與水上活動。

張其強說，秋季則有金山甘藷季，希望如打造北海道限定的北海道戀人般，打造北海岸限定金山甘藷，成為青春山海線的限定伴手禮。農業局也全力研發金山甘藷越冬計畫，希望延長產季。

冬季則將推動金山溫泉納入全國溫泉季推廣計，未來要將金山青年活動中心轉型為溫泉園區，打造成金山城鎮之心。

(中時 )