因疫情關係，小朋友剛過了近來史上最長的寒假！三月開學了，緊接著也是白色情人節，如在家裡宅著有點慌，在謹慎安全下，也是能到占地3800平方公尺的「華山大草原遊戲場」玩耍。在華山文創園區看看展，鄰近的三創生活園區也從即日起至3月31日在1樓十二立方推出三大主題快閃店，有3米高 MOMO 熊、奈良小鹿Roku，還有結合花藝與香氣的「日常好事 手做乾燥花」，以及「Final Fantasy Premium Store」超人氣遊戲限定商品。

奈良小鹿Roku可愛的模樣吸引了大小朋友的目光。（圖取自三創生活官網）

開學了，文具用品少不了！1997年誕生於東京的PostPet，是日本Sony Network Communications Inc.所設計的電郵寵物。粉紅色的外型深獲大小朋友喜愛，來三創1樓十二立方的「PostPet 藏寶文具屋快閃店」先跟超巨大的 3 米高 MOMO 熊拍張照、還能和超可愛奈良小鹿Roku問聲好！愛冒險的小朋友也別忘了來這挑戰Escapeholics 操刀設計的『MOMO熊夢幻部屋』解謎遊戲，玩遊戲還可以拿到一隻MOMO熊玩偶。

「日常好事」吃果凍長大的植物。（圖取自三創生活官網）

這也聚集知名 IP 文具商品！除有MOMO 熊周邊、日本奈良小鹿 ROKU、香港設計師癲噹、最新的冰雪奇緣、Disney、Snoopy、波力、佩佩豬、白爛貓等可愛商品。還有專業小郵差代送的時空旅行明信片,讓參加活動的消費者一年後回味今年的甜蜜相遇！

「日常好事」內含75%酒精及各種香氣的香氛噴霧。（圖取自三創生活官網）

「日常好事手作乾燥花」此次攜手其他品牌，包含「吉米的玩具格納庫」、「小室瓶栽」與「植物方塊」為迎接春日打造了充滿了綠意的氛圍，「日常好事」去年於三創進櫃時熱賣的香氛噴霧，為因應目前防疫的需求，更調整了配方比例，增加酒精濃度至75%，為時下防疫首選，有各式的香氣可以選擇。

BRING ARTS 王國之心 賽菲羅斯 SQUARE ENIX Limited Version。（圖取自三創生活官網）

另在日本熱賣的Final Fantasy系列Play Arts的展示，現場還販售預購限量的各種銀飾，而裡面最受粉絲們矚目的就是超級限量FINAL FANTASY VII與SEIKO聯名機械錶。而現場另一件推薦商品是主角艾莉絲身上所配戴的皮革項鍊，做工精細，歡迎玩具迷收藏。

FINAL FANTASY VII REMAKE 艾莉絲 皮革項鍊。（圖取自三創生活官網）

近來新冠肺炎疫情擴散，如出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩。在三創各主要出入口皆提供了酒精消毒器，手扶梯、廁所與所有的試用商品每小時也不定時以酒精擦拭消毒。不過也提醒大家，多洗手才能減低感染途徑，也別忘了多運動增加免疫力，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

(中時電子報)