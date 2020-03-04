今天國內無新冠肺炎確診，維持42例個案。而今天的中央流行疫情指揮中心記者會中，有記者問到案34的北部50多歲婦女之所以染疫，找不到感染源，是不是代表著院內感染早就發生，有隱匿的感染源或死角？該如何防疫？對此，指揮官陳時中回應，若醫院早就發生院內感染，就不是現在這樣的情況了。

陳時中解釋，若院內感染早就有，那台灣的疫情就不是現在這樣的情況，從整個發展的情況可以看出來。當然還是希望不要有，但是以事實來看，也是不應該會有。

(中時電子報)