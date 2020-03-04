院內感染早發生？陳時中：不應該會有 15:102020/03/04 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為陳時中。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天國內無新冠肺炎確診，維持42例個案。而今天的中央流行疫情指揮中心記者會中，有記者問到案34的北部50多歲婦女之所以染疫，找不到感染源，是不是代表著院內感染早就發生，有隱匿的感染源或死角？該如何防疫？對此，指揮官陳時中回應，若醫院早就發生院內感染，就不是現在這樣的情況了。 陳時中解釋，若院內感染早就有，那台灣的疫情就不是現在這樣的情況，從整個發展的情況可以看出來。當然還是希望不要有，但是以事實來看，也是不應該會有。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #院內感染 #發生 #陳時中 #情況 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 高嘉瑜出招問醫事人員出國 陳時中坦言：沒罰則 17:342020/03/03 政治 勞動部長否認逆時中 藍委嘆防疫就怕這一味 20:172020/03/03 政治 院內感染減災 擴大檢測住院者 04:102020/03/04 生活新聞 公布院內感染醫院吧！ 04:102020/03/04 時論廣場 陳時中確診忘失身分症 04:102020/03/04 時論廣場 短評／摀起耳朵順時中 04:102020/03/04 時論廣場 獨》防院內感染 北榮首擬採探病預約 10:362020/03/04 生活 美院內感染6死 台籍營養師：辦公室沒人戴口罩 11:512020/03/04 生活 預測疫情 陳時中終於說了：社區感染無可避免 12:492020/03/04 政治 讚了不起的將軍 吳斯懷疼惜陳時中：子彈油料夠不夠？ 13:572020/03/04 政治 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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