「狼人殺」偶像陳零九、邱鋒澤日前正式加入《娛樂百分百》主持行列，主持人羅志祥、愷樂為歡迎新血，準備多項挑戰任務，祭出恐怖箱讓邱鋒澤試膽，搞得邱鋒澤數度驚聲尖叫外，羅志祥頻頻使出怪招考驗陳零九，讓一向鎮定的他嚇到臉部扭曲變形，忍不住脫口：「現在可以退出嗎？」

談到加入節目主持群，陳零九表示：「從沒想過有一天，會從創作歌手跨界綜藝節目主持，但比較多的是在思考自己，要多做一些主持方面功課。」邱鋒澤更在獲知好消息的第一時間是告知父母喜訊，開心大喊：「耶！我有機會主持了！」身為學長的羅志祥也不忘傳授訣竅，給新血陳零九、邱鋒澤，「每天都要看《百分百》，才能了解這個主持人的風格跟節奏，才能配合的有默契。」

節目中，為考驗陳零九、邱鋒澤擔任主持人的臨場反應，羅志祥在陳零九說話時，偷偷將假蟑螂放在他身上，讓他多次受驚無奈大喊：「你們是在變魔術是不是？羅志祥更搞笑表示：「只是要告訴你一個結論，主持人處處都能生出蟑螂。」笑翻眾人。

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(中時電子報)