翁章梁指出，目前在防疫期間，入園都需量體溫、調查旅遊史，探訪個案也只能在開放空間。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

每日院方會使用漂白水進行環境消毒，第一線工作人員則是全面戴口罩並加強勤洗手。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁4日在嘉義縣社會局長蕭英成陪同下，前往嘉義縣朴子市敏道家園了解防疫情形，翁章梁指出，在社福機構、安養中心服務的對象免疫力相對較弱，相關防疫也更重要，平日家屬或善心人士都會前來園內，包含工作人員都會有必要的進出，因此防疫上，需比其它機關更慎重。

敏道家園收容人數為120位，多為中重度心智障礙者。院長鄒輝堂說，員工每天需量體溫並戴口罩，每日院方會使用漂白水進行環境消毒，第一線工作人員則是全面戴口罩並加強勤洗手；行政人員進入住宿區時，也一律戴口罩進入。

翁章梁指出，目前在防疫期間，入園都需量體溫、調查旅遊史，探訪個案也只能在開放空間，院方已成立防疫小組，最壞狀況也有規畫及演練，整個防疫作業採取最高標準，且停止參訪服務、志工服務及外出參與大型活動等。

因應疫情，社會局已請縣內各社福機構，每日回傳「工作人員及服務對象符合具感染人數調查表」到社會局，再彙整送至疾管署通報系統，此外，針對機構防疫措施，衛生局會進行無預警抽查。

社會局表示，嘉義縣長青學苑會延至16日開課，另外，社區照顧關懷據點、親子館將加強防疫措施。

每日院方會使用漂白水進行環境消毒，第一線工作人員則是全面戴口罩並加強勤洗手。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

(中時 )