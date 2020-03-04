為免新冠肺炎疫情持續擴大，包括桃園市等多家醫院已宣布將陸續暫停病患親友探病措施，對此新竹市衛生局表示，目前尚不會跟進，仍以中央流行疫情指揮中心訂定的相關規範為準則，包括時段限制、2名訪客等。

衛生局長王宗曦表示，因應新冠肺炎疫情，雖新竹市截至目前並未有確診病例，不過，市長林智堅已下令超前部署，2月27日已將疫情指揮中心提升為1級開設。

而包括桃園市政府為再超前部署，已宣布全市多家醫院將自6日起暫停探病措施，對此，王宗曦表示，新竹市目前尚不會跟進。

王宗曦說，新竹市的防疫各項準備工作已完善，且目前未有確診病例，不會有暫停探病措施，但全市5大醫院已組成防疫作戰聯盟以全面防疫，探病準則則依中央流行疫情指揮中心訂定的相關規範為準。

中央的醫院訪客規定為，依照各醫院規範的時段才能探病，1名病患僅能有2名訪客的人數限制，訪客與看護進出都要登記旅遊史與接觸史。

台大新竹分院規定，陪病每床1人、探病每床2人，每日兩次探病時間則別為上午11點30分至12點30分以及晚間7點至8點，並需登記且備帶健保卡等備查。

此外，針對醫院內餐廳防疫部分，王宗曦表示，目前也還不會有禁止「內用」的限制，而據調查，5大責任急救醫院包括台大新竹醫院、新竹馬偕醫院、新竹國泰醫院、國軍新竹醫院與南門醫院中，僅台大與馬偕有美食區。

而台大目前尚無內用、外帶相關管制，可內用，不過，院方在商場採單1出入口管制，進出者需量體溫、戴口罩。馬偕的美食區則在裝修中，尚無提供餐食。另，國軍醫院院內僅有超商，但無設內用座位。

(中時 )