美國醫學學會雜誌刊登台灣新冠肺炎因應之道。（中央流行疫情指揮中心提供）

台灣面對這次新冠肺炎，迅速成立中央流行疫情指揮中心，防疫過程登上美國醫學學會雜誌，刊登台灣面對武漢肺炎的因應之道，作為給各國的借鏡。，

中央流行疫情指揮中心今天公布一項好消息，就是這段防疫期間的作為，透過一名史丹佛大學的台灣籍教授王副教授C. Jason Wang介紹，登上美國醫學學會雜誌。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，王副教授針對大數據分析，主動篩檢，新科既三大項做介紹，主要是要介紹台灣面對新冠肺炎從到危機發生前，指揮官每天開記者會，針對不實謠言和安撫民心的事情做出溝通。希望藉由台灣經驗可以給其他國家未來應變的指引。根據先前的研究台灣一開始在新冠肺炎是第二高的國家，但目前台灣現在排名第十六，越來越往下降的成績。

雜誌介紹，針對辨識危機，台灣經SARS之後，2014年建立中央流行指揮中心並修訂傳染病防治法，可以針對緊急疫情緊急成立疫情指揮中心，得以這次在很短的時間內，知道有新冠肺炎當天就開記者會，並進行武漢直航班機進行登機檢疫的工作，後來成立指揮中心後也做了很多事情，包含實名制，徵用口罩並加強生產口罩產能。

利用新科技部分，登機櫃台前用手機掃描就可以填寫資料，入關後就可以把資料給移民官確認通關，並直接知道是否要做居家檢疫的事情。另外，利用健保資料和移民署做出國旅遊資料當作醫師能不能了解事否有沒有旅遊史作為判別，最後是每天開記者會說明疫情，警政署也會來說明我們如何面對假消息處理。

陳時中也表示，未來也要面對很多挑戰，這場仗還要繼續打下去，感謝在美國的華人幫台灣寫這篇文章。

(中時 )