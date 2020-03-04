台中5歲女童墜落8樓 無生命跡象送醫 15:172020/03/04 中時 陳淑娥 、中時電子報戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 女童送童綜合急救。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市梧棲區4日發生女童墜樓致死意外，1名5歲孫姓女童，不知何故從社區8樓建築物掉落，當場無生命徵象，消防人員獲報後緊急送童綜合，經急救後已宣告不治。 消防人員表示，案發現場地上無血跡，女童身上也無明顯外傷，送醫後有發現多處瘀傷，警方目前正在調查中。 院方指出，患者下午2時12分到院，已無呼吸心跳，頭部、胸部與腹部有擦挫傷，緊急搶救後，仍於下午2點55分宣告不治。 (中時 ) #女童 #瘀傷 #人員 #綜合 #消防人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 護理師租房遭拒 陳志金一理由嗆爆房東：乾脆別出租 20:012020/02/29 生活 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 感謝防疫人員辛勞 餐廳推專屬優惠 20:082020/03/02 生活 憂醫護遭歧視 中央力挺可舉發 04:102020/03/03 生活新聞 暖心！98歲新冠肺炎危重症患者從雷神山醫院出院 19:552020/03/03 兩岸 彰化縣議長謝典林捐半月薪 感謝第一線醫護人員辛勞 19:592020/03/03 政治 社大師生防疫動起來 自製口罩套及護手霜 19:332020/03/03 生活 提案補貼醫護 最高每天1萬 04:102020/03/04 生活新聞 佛光山法會改網路直播 內政部長：感謝配合 10:152020/03/04 政治 2歲女童夜間獨徘徊 平鎮警當臨時保母 12:372020/03/04 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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