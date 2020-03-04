台中市梧棲區4日發生女童墜樓致死意外，1名5歲孫姓女童，不知何故從社區8樓建築物掉落，當場無生命徵象，消防人員獲報後緊急送童綜合，經急救後已宣告不治。

消防人員表示，案發現場地上無血跡，女童身上也無明顯外傷，送醫後有發現多處瘀傷，警方目前正在調查中。

院方指出，患者下午2時12分到院，已無呼吸心跳，頭部、胸部與腹部有擦挫傷，緊急搶救後，仍於下午2點55分宣告不治。

(中時 )