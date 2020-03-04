台北市長柯文哲日前因是否公開病例地點與衛福部長陳時中屢次駁火，但北市如今不公布防疫旅館的地點，柯則態度趨軟稱「不是我能片面決定，這真的只好順時中」。北市議員王世堅對此痛批，不想透露就推給順時中，根本是「走鐘市長」，但王罵到最後，仍讚許柯「得了諾羅病毒後有改變，多烙賽是好的！」

王世堅痛罵，柯文哲不想透露就推給順時中，老是大嘴巴要講公開透明，但柯從政策擬定到預算編列，從人事任用到五大案，這5年來何時公開透明過？「有啦，跟五大案財團成密友有公開放水啦！」

「天哪，你要順時中或逆時中都OK，自己決定，但別走鐘！」王世堅指出，現在絕大多數民眾心目中，柯就是走鐘市長，什麼時候了，還刻意跟陳時中及中央政府對抗，搗蛋、搞破壞、抵制、消遣，他要求柯像個男子漢負起責任，要決定就決定，別嘟嘟噥噥、反反覆覆，講到就火！

不過，王世堅罵著罵著，話鋒一轉說，照這樣看來，柯得諾羅後，烙賽有改變柯，這是好的，為了台北市民跟台灣抗疫著想，柯還是靜靜地多多烙賽、拉拉肚子。

柯今也提到，這段時間應對移工做「特赦期」，但聯合醫院卻有去調查，副市長黃珊珊更請中央推出自首專案，府內說法不同調。王世堅表示，柯不要自己說一套，團隊又做一套，不要該查不查、該辦不辦，對中央的既定政策搞破壞，所以他呼籲黃珊珊也別這麼做，聽聽中央政策的指示，因為中央已經在做了，北市不要那壺不開提那壺，柯應統一府內部步調後再對外一致發言。

(中時 )