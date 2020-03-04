台中市府推出「谷關七雄登山趣」活動超人氣，為滿足廣大登山遊客期盼，觀旅局及運動局將活動延長至4月30日止，完登七雄者除獲「完登胸章」，5月16日還要頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀，號召登山好手共襄盛舉。

觀旅局長林筱淇表示，爬山鍛鍊強健體魄，增加免疫力，邀民眾感受台中森林美景，「谷關七雄」分布大甲溪南兩側，分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山共7座山岳，是許多登山客爭相朝聖的中級山系。

市府觀旅局及運動局指出，將「谷關七雄登山趣」活動延長至4月30日止，即日起至4月30日前完成攀登，並提送相關證明文件，可於5月10日前兌換登山用品業者提供的精美完登禮品；完登三雄者可獲「完登胸章」。

完登七雄者可獲得「完登胸章」，市府將於5月16日頒發「完登證書」及「制霸徽章」，象徵完登七雄的榮耀，活動期間並搭配民宿業者提供2820超值登山優惠住宿方案，呼籲大家走出戶外森呼吸，暢遊台中山城。

運動局邀請各界登山好手一起共襄盛舉，安排規畫一趟山岳旅遊，攀登台中市和平區谷關七雄，親近大自然森呼吸，身體健康更能提升免疫力，同時提醒山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，谷關七雄攀登難易程度不一，切勿勉強攀登。

(中時 )