胡瓜主持《綜藝大集合》，1日首集棚內錄影播出，平均收視4.23，總收視人口將近2百萬人，最高收視落在9點2分的5.40，胡瓜娘拳爆打氣球贏小孩，25歲-49歲的有效收視最高點達3.23，穩坐同時段收視冠軍，好成績讓4日進棚錄影的胡瓜大感開心，「公司還有特別算出20：58至21：04那段，我跟小朋友對打，最高平均收視5.30，這高收視也讓我驚訝，鄉親喜歡看我對戰小孩。」

得知收視捷報，除感謝觀眾支持外，胡瓜錄影還特地搞神秘「戴口罩進場」，沒想到一脫下口罩滿滿鬍子嚇歪眾人，他稱得知好消息就穿著「訂製圖像」的上衣來錄影，一開場還搞笑喊話，準備在錄影後粉絲團抽獎送出，阿翔還故意問他：「衣服不送洗，是想原汁原味送出嗎？」沒想到胡瓜妙答：「沒錯，這樣有我的瓜香味。」讓眾人笑翻。

胡瓜（右）與阿翔對防疫有信心。（民視提供）

胡瓜解釋，原來他被說跟衣服上的人像神似，所以突發奇想畫上鬍子逗樂大家，順便慶祝收視好成績，不過他也強調「原汁原味」純屬娛樂效果，「沒有洗怎麼送給觀眾啦！」提到疫情，胡瓜、阿翔也勉勵大家，兩人對台灣防疫有信心，也說這陣子會配合政府政策，繼續在攝影棚錄影，暫時還不會到戶外，希望以身作則不群聚人潮，用心做節目帶給大家歡樂，一起渡過難關，祈禱疫情停止不再擴散。

(中時 )