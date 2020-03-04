新冠肺炎延燒，5566原定3月7日舉辦的《Since 5566》2020高雄巨蛋演唱會被迫延期。今（4日）王仁甫受邀上老婆季芹與佩甄主持的《媽媽好神之俗女家務事》錄影，直言大家都對演唱會相當期待，但考量粉絲族群年齡偏低，加上戴著口罩大合唱氣氛也怪怪的，和主辦單位協商後仍決定「健康擺第一」。
王仁甫原本為了演唱會忌口，「當天宣布延期，我晚上就帶老婆去吃麻辣鍋」。一起控制飲食的季芹也笑說：「本來還沒宣布，我為了老公已經忍2個禮拜沒吃！」直到「解禁」小倆口才放鬆；至於演唱會延期到哪時，王仁甫表示檔期須由主辦單位和場地協商，確定後擇日公告。
王仁甫與季芹在宜蘭經營民宿，原本3、4月份是台灣觀光旺季，但受到疫情波及，「國外客人有比較少，但大家現在比較不出國還是會在國內旅遊，跟往年比起來掉了3、4成，多少會影響。」
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(中時電子報)
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