新冠肺炎疫情持續延燒，所有第一線醫療人員都傾盡全力在抗疫，不過有網友PO出醫療人員的便當，和之前台商在隔離所的菜色相比遜色許多，並透露以男生的食量，這樣的便當已經「漲了10元還吃不飽」，希望大家可以稍微體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard分享了男友前陣子在醫院的員工便當照片，一塊肉及三格配菜，再加上一顆像丸子的東西，裝飯的格子還有留白。當時台商住在隔離所的便當菜色，不僅有雙主菜，還搭配了4、5樣配菜，整個便當盒裝得滿滿，2個便當相比起來，讓原PO相當疑惑「是醫院便當太可憐，還是隔離所便當太豐盛？」

原PO表示醫院便當原本是一個70元，後來漲了10元，但這樣的份量以男生的食量來說還是吃不飽，他們還得抽空到樓下超商買東西果腹。原PO最後也表示，「希望大家能夠稍微體諒吃不飽還要上戰場抗疫的各界人士。」

網友看完後紛紛在貼文下留言，有護理系網友馬上認出這是「台大便當無誤」，同業網友也無奈留言「這就是為什麼我們都叫外送」，還有其他網友表示同情，「這個80元不合理」、「怎麼有力氣繼續照顧病人。」

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(中時電子報)