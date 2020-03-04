衛福部疾管署日前邀請「柚子醫師」陳木榮拍攝防疫廣告，呼籲健康民眾搭乘大眾運輸「不需要戴口罩」，結果今天立院審查600億防疫特別預算時，這支影片被立委痛斥根本是在散播錯誤訊息；對此，衛福部對口罩配戴時機也出現轉彎，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功鬆口坦承，民眾到密閉空間確實是該戴口罩。

新冠肺炎疫情延燒迄今，確診案例持續攀升，但日前衛福部卻透過媒體大量曝光一支「防疫大作戰」的衛教影片。內容是由小兒科醫師陳木榮以自問自答方式說，「大家在搭乘計程車、公車、捷運這些大眾運輸工具的時候，要不要戴口罩呢？答案是：不需要。」他還說，除非是慢性病患者、有發燒咳嗽、流鼻涕的人才要戴口罩。

行政院發言人Kolas也透過臉書加碼強調，「你可能不相信：坐捷運、高鐵、火車、公車，其實都不用戴口罩，這是大家都不敢接受的真相」。Kolas更說，「我沒生病，我不戴口罩，要聽醫師的話喔」。

但相關言論釋出後，引起民眾高度錯亂，質疑「請問有人天生就罹患新冠肺炎的嗎？哪個不是從健康狀態被傳染後才生病？」

因此，今天立院邀請衛福部、財政部、經濟部等官員審查600億防疫紓困預算時，有關民眾搭乘大眾運輸工具、進入密閉空間時該不該戴口罩的問題，就成為焦點。

國民黨立委楊瓊瓔質詢衛福部次長何啟功時，先是詢問台下官員，這陣子搭乘高鐵、捷運時有戴口罩的人請舉手，不少人先是遲疑一下，但都紛紛舉起手。楊瓊瓔接著就說，「有個柚子醫生，他告訴大家搭公車、高鐵、捷運不要戴口罩，連Kolas也這樣說，請問我們該不該戴口罩？」

起初，何啟功回答時不置可否，僅相當保留地說「如果高鐵、捷運是閉密不透風，人潮也比較壅擠的話，大家幾乎是戴口罩」。

楊瓊瓔又問，衛福部在推出柚子醫師的影片後，因為民眾質疑，後來悄悄下片，結果Kolas還是要大家別戴，請問到底是要戴，還是不戴？何啟功仍是跳針式地說「我看到現在民眾都戴了」。

楊瓊瓔最後忍不住怒氣，當場要何啟功做出明確答案，質問「衛福部的影片說不要戴，但以你專業立場，民眾搭大眾運輸到底該不該戴口罩？」何啟功才終於鬆口說，「到密閉空間要戴」。

面對民眾口罩配戴時機點的政策大轉彎，楊瓊瓔強調，衛福部拍衛教影片用的是人民的納稅錢，結果卻拍出這種片子，而且還是由專業部門拿出來的影片，要求衛福部不要再傳遞錯誤訊息，「這樣會笑死人」。

(中時 )