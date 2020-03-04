新冠肺炎疫情蔓延全球，民進黨今召開中常會，民進黨主席卓榮泰在會中強烈建議，各個公職、民代應該要減少、避免參與高群聚性、密集接觸或開放式飲食、餐飲的聚會等活動，共同在這段防疫的期間共體時艱。

民進黨發言人周江杰轉述，卓主席提出此項建議後，也詢問民進黨團總召柯建銘意見，柯建銘深表贊同。

民進黨今中常會邀請真理大學人文與資訊學系專任助理教授陳俐甫以「台灣的轉型正義：回顧與未來」為題進行專報告。周江杰轉述卓榮泰主席聽取報告後裁示如下，過去台灣受威權統治數十年的不公不義，幸好立法院已經通過並實施追討不當黨產條例、促轉條例，以及政治檔案條例。但現階段台灣推動轉型正義的工作，只是「起頭」，僅有初步的成果。有關還原歷史真相、進行真相平反，追討不當黨產等，還要持續進行。

卓說，前幾天是二二八事件73週年，也是林宅血案40週年的傷心的日子。民進黨執政之後推動轉型正義，因為一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更鞏固，社會也更多元自由，讓台灣不斷進步。

卓指出，日前，蘇貞昌院長已經宣布，轉型正義的工作要繼續推動進行，促轉會也要持續運作，並且蔡總統也揭示有關促轉會所優先調用的政治檔案中，已解密且移轉檔案局的部分，包含林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，來開放給社會大眾閱覽和運用；同時也要求，現階段配合促轉會調查而受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，國安局要在一個月內完成解密工作。

卓表示，推動轉型正義要有持續制定或修正法律的必要。在處理沒收財產的返還或補償這一塊，需要更多的立法協調與前置準備作業。黨要拜託立法院黨團同志們，盡最大努力來協助轉型正義任務的進行。不能忘記人民對於反抗威權，爭取民主、自由，最深的願望。

(中時 )