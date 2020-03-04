三星Galaxy S20旗艦系列今(4)日正式登台，一口氣端出三款5G旗艦手機Galaxy S20、S20+與Galaxy S20 Ultra，自3月10日開始預購，Galaxy S20售價32,900元、Galaxy S20+ 5G售價36,900元、Galaxy S20 Ultra最大容量則要價47,900元，和其近期熱銷的首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip、售價48,880元，相差不到1000元，也考驗三星在頂級旗艦的市場行銷手段。

全球5G市場發展可期，根據Strategy Analytics最新報告預估，2020年全球5G智慧型手機出貨量上看1.99億支，看好市場潛力，台灣三星今日推出首款5G智慧型手機Galaxy S20旗艦系列，正式插旗台灣5G手機市場。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，台灣消費者對新科技的接受度很高，三星樂觀看待5G手機市場，也預期今年5G產品將為三星帶起一波成長動能。

三星Galaxy S20系列均採用高通S865處理器，該系列全面具備5G技術，支援sub-6頻段，螢幕上，Galaxy S20 5G旗艦系列搭載全新Dynamic AMOLED 2X、HDR10+認證的O極限全螢幕，以及最高94.2%螢幕佔比；Galaxy S20、S20+與Galaxy S20 Ultra分別搭載4,000mAh、4,500mAh、5,000mAh電池容量。

三星Galaxy S20系列持續強打照相功能，Galaxy S20、S20+與Galaxy S20 Ultra分別搭載6400萬畫素與1億800萬畫素相機，Galaxy S20、S20+搭載30倍超高倍變焦，Galaxy S20 Ultra則支援100X倍超高倍變焦一鍵按下就可以透過AI影像處理技術，另外，Galaxy S20 5G旗艦系列具備專業級的8K高畫質攝影，還可以將影片串流至三星QLED 8K量子電視。

三星Galaxy S20 5G旗艦系列預購自3月10日12:00起至3月16日23:59止開放預購登記。售價方面，三星Galaxy S20(12GB+128GB)售價32,900元，有晴空粉、晴空藍、星空灰；Galaxy S20+(12GB+128GB)售價36,900元，有星空黑、星空灰、晴空白、晴空粉；Galaxy S20 Ultra(12GB+256GB)售價43,900元，有星空灰以及星空灰，Galaxy S20 Ultra(16GB+512GB)售價為47,900元，則提供星空灰。

由本次三星的定價來看，Galaxy S20 Ultra 5G最頂級售價訂在47,900元，和其近期熱銷的首款翻蓋式摺疊智慧手機Galaxy Z Flip，售價48,880元，相差不到1000元，由於Galaxy Z Flip於台灣市場熱銷，預計本月中還會有一批新到貨，屆時如何界定高階旗艦市場，做出有效客戶區隔，以免陷入自己打自己的窘境，也考驗三星在行銷上的真功夫。

(時報資訊)