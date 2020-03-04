疫情蔓延也不要影響了生活，有空還是多接觸大自然！來恆春半島走走吧！今年春天，海漂電台持續號召大家一起來恆春淨灘，除了清理陸地上的垃圾，台灣潛水則提供海面下的淨海工作，這次還有生態旅遊社區提供不同的遊程活動，如採茶體驗、潮間帶生態探索、鹽滷豆腐DIY等，讓參與民眾用不同面向認識恆春半島。

淨灘後會進行ICC分類。（台灣潛水提供）

去年由海漂電台發起的「環半島淨灘活動」，走遍恆春半島11個沙灘，超過1千人次參與。活動發起人小楷說雖然很累，但很值得，期待實際行動為恆春半島帶來新氣象。因此今年不但要持續辦理，還想邀請更多人參加。

港口採茶趣。（恆春半島慢慢由提供）

共同合作的在地業者-台灣潛水不只在沙灘撿垃圾，也免費提供氣瓶給潛水員，帶領他們到海裡面清除不屬於海洋的物品。淨灘活動中，不僅只有撿垃圾，也會依照國際淨灘行動ICC分類垃圾種類，讓大家檢視垃圾數量及來源，重新審視生活行為來減少製造垃圾。

今年延續連續11個週末在11個不同沙灘上的淨灘工作，台灣潛水還安排10場不同內容的「海人視界」講座，致力發展社區生態旅遊的恆春半島慢慢遊，也推出週週不同的遊程內容來響應。

有紅龜粿DIY、採茶體驗、潮間帶生態探索、追尋梅花鹿、日間草原體驗、古城導覽、欖仁溪生態等豐富行程，共同組成兩天一夜的「追逐藍星」套裝活動，邀請有興趣的朋友一起來成為海洋環境守護者。

新冠肺炎持續蔓延中，恆春半島空氣好、環境空曠，成為遊客們在二二八連假的度假首選地。從3月7日起連續10週有10場追逐藍星活動，內容包含生態遊程、海人視界講座、海洋活動三選一、海漂電台淨灘活動、住宿一晚、交通接送和三餐。

鹽滷豆腐DIY。（恆春半島慢慢由提供）

(中時電子報)