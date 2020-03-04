嘉義市政府即日起實施量測體溫管制措施。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為協助實施量測體溫管制，市府也封閉民樂街後門、吳鳳北路以及忠孝路2處側門。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應新冠肺炎疫情以及中央流行疫情指揮中心一級開設，嘉義市政府自4日起，封閉市府後門及側門3處出入口，只留正門可出入，上班時間，所有員工與民眾進入市府南棟大樓都必須量測體溫，如超過37.5度額溫就算發燒不得進入，超前佈署的防疫作為，就是要呼籲民眾和市府同仁一同做好健康的把關，保護自己也保護別人。

市府即日起已開始實施出入口量測體溫管制，上班日從上午8點至下午下班時間，市府1樓大廳入口處皆有市府員工或志工協助量測體溫，並提供乾洗手消毒手部，已量測者會貼上每日不同顏色的貼紙做為辨識，如體溫超過額溫槍標準是37.5度，就會請對方返家休息或就診，實施第1天，市府員工與洽公民眾相當配合。

為協助實施量測體溫管制，市府也封閉民樂街後門、吳鳳北路以及忠孝路2處側門，僅留中山路正門開放通行，同時府內4處逃生梯，也改成僅開放電梯口旁逃生梯，其他3處不開放通行，力求防疫做到滴水不漏。

(中時 )