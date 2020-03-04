僑泰高中服裝科學生坐在裁縫機前認真縫製口罩套。（林欣儀攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，許多民眾大嘆口罩難買，為延長口罩壽命，僑泰高中動員服裝科上百名學生、花費2周時間，共製作7200個口罩套，除分送給學生們使用，也將支援鄰近學校及社區的弱勢民眾，善盡社會關懷責任。

僑泰高中服裝科102名學生利用實習課時間，排排坐在實習教室內的裁縫機前，有的負責裁剪布料、有的忙著車線及拷克等作業。服裝科主任周寶琴說，剛開始學生們技巧不純熟，但透過工廠式的分工模式、慢慢熟練，每個口罩套的製作時間也從原本20分鐘縮短至15分鐘。

就讀服裝科三年級的楊姓學生拿著棉布內裡與表布、進行布料縫合，她說，因口罩套製作流程採分工合作，有的布料裁剪大小有差異，對齊車縫時有些難度，但經過不斷練習，感覺自己的車工進步很多、也會比較細心。

一年級的何姓學生說，剛開始製作時車縫的縫線會歪掉，但慢慢上手後，在製作技巧上進步很多。

僑泰高中校長溫順德指出，新冠肺炎疫情至今未趨緩，為展現學校防疫決心，邀集服裝科學生們善用專長、製作口罩套，光是布料採購就花費10萬元，盼提供學生及社區弱勢民眾品質好又美觀的口罩套，在防疫中也能為社會注入暖流。

(中時 )