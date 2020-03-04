上海市商務委員會4日表示，上海首批135家美髮美容門店近日復工，據了解，復工前，上海市商務委還指導美髮美容行業協會制訂了「復工復產新冠肺炎疫情防控工作指引」(以下簡稱「工作指引」)，明確復工復產必須滿足的條件及疫情期間的營業要求，上海理髮店目前雖復工了但只提供「理髮」服務，連本來最基本的洗頭服務也沒了，每位客人之間還要保持1.5公尺的距離，但仍大排長龍。

閔行區普樂路某理髮店老闆水先生說，他所在的這家理髮店內只有一位顧客在服務座椅上接受理髮服務，目前該店內規定人數不允許超過三人，且顧客與顧客之間需保持一定距離，現在店內服務人員就只有他一個人，還有三個不准和只准原則「不准洗頭、不准燙髮、不准染髮」，只能理髮，有客人來了就在外面等著，他們距離要保持間隔1.5公尺以上，理好一個進來一個。

劉先生是一名出租車司機，已有一月有餘未理髮，此次也來水先生的理髮店門口等待理髮，劉先生表示，針對理髮店目前的相關特殊規定，他非常理解，等裡面剪頭髮的客戶剪完之後，他再進去剪，因為大家的防疫意識加強了，不群聚，這些等待的困難都是可以克服的也是能理解的。

據了解，「工作指引」中還指出，美髮服務場所規定面積不小於20平方公尺且空氣流通，美髮服務座椅9平方公尺1個，以此類推，顧客實行入座服務，疫情期間可視情況適當縮減營業時間，但應在明顯位置張貼公告，告知消費者並取得理解。

(旺報 )