美國司法部2月13日依照涉嫌16項罪名，起訴大陸通訊設備巨頭華為及旗下2家在美子公司，繼孟晚舟案後再點燃新戰火。據外媒揭露，美國政府掌握華為違反伊朗禁令的有力證據，可能成為美方對華為提出新一步制裁的著力點。

據路透報導，美國政府取得華為於2010年10月的公司內部資料，顯示包括惠普、微軟等美國軟硬體設備被送往伊朗最大營運商的文件，美方也成功取得華為上一份文件發生後的2個月，設備已經在伊朗首都德黑蘭交付的文件。

以上證據浮出檯面後，也成為孟晚舟案啟動調查後，對於華為違反伊朗禁令最有力證據，華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟與此案更是緊密連結。

孟晚舟在2018年12月初遭到加拿大當局以違反伊朗禁令為由逮捕，2019年1月28日美國司法部通過兩家法院提出23項指控，正式起訴孟晚舟以及華為公司，美國更通知加拿大政府啟動引渡程序。美國司法部也在上月依詐欺、竊取商業機密等16項罪名，在紐約東區聯邦法庭起訴華為及旗下2家在美子公司，這也讓在陸美貿易休戰之下的科技產業競爭愈發激烈。

美方在這段期間除了與華為進行法律攻防戰，美國政府也不斷遊說各盟國禁止華為參與該國的5G網路建設。根據報導揭露，華為還透過一些子公司、陸企，將美國產品與技術輸入伊朗，華為的發言管道對於這些評論則是回應，由於目前案件進入到法律階段，不便對案情評論。

大陸外交部則是表示，美方在沒有提供任何證據的情況下，就過度引用國安問題，將使得國家權力濫用來鎮壓特定的大陸企業。

(中時電子報)