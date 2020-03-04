縣長徐耀昌等人，4日到院關心受傷國中生，並指示相關單位會勘改善危險路段。（何冠嫻攝）

苗栗市1名國中生3日傍晚近5點，騎乘自行車疑因車速過快，不慎在轉彎處自撞飛躍60公分高護欄，並摔落約5公尺深駁坎，掉進苗栗高商校園內，經診斷為頸椎骨折，術後將長期復健。苗栗縣長徐耀昌4日到院關心，並指示會勘改善。

國中3年級男學生，3日傍晚從明仁國中電台道，往功維敘方向欲左轉國華路，疑車速過快，不慎摔落5公尺深的駁坎下方。苗栗縣消防局獲報趕抵現場，國中生意識清楚但脖子與四肢嚴重酸痛無力，無明顯外傷，趕緊以頸圈與長背板固定並送往大千醫院急救，經診斷為頸椎骨折，緊急手術開刀。

徐耀昌4日與苗栗市長邱鎮軍、縣府教育處代理處長葉芯慧、社會處長楊文志等人，到院關心並致贈慰問金，祝學生早日康復。

徐耀昌指出，將請縣府工務處邀集相關單位，維護學生及民眾交通安全，並呼籲用路人無論開車、騎車務必專心、車速不要過快，以避免發生意外。

(中時 )