3月4日，大陸海關總署發布消息稱，3月3日，全國海關共發現入境有症狀旅客227例，疑似病例63例，海關採樣檢測和排查轉運地方檢出核酸陽性病例5例，其中上海4例、北京1例。

消息稱，截至3月4日零時，全國海關共發現入境有症狀旅客6728人，其中疑似病例779例，檢出新型冠狀病毒核酸檢測陽性病例75例，所有均按聯防聯控機制工作要求妥善移交或者通報相關衛生健康部門處置。

2月26日，大陸首例公開通報的境外輸入確診病例在寧夏，隨后 浙江、廣東和北京等地接連出現境外輸入性新冠肺炎確診病例。截至3月3日晚間，全球73個國家報告疫情，大陸境外確診病例已經超過1萬。韓國累計確診5328例，死亡32人﹔意大利累計確診2263例，死亡79例﹔日本確診破千﹔美國確診117例﹔西班牙出現了首例新冠死亡病例。

針對疫情輸入性風險的加大，海關密切跟蹤研判境外疫情的發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑。同時在口岸嚴格對埃博拉、拉沙熱等重大傳染病的入境檢疫，防止傳入造成疫情疊加，進一步加強與國務院聯防聯控機制各成員單位之間的溝通協調。

(旺報 )