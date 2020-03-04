聚陽(1477)公布2月份合併營收為新台幣16.94億元，較去年同期減少18.4%。累計前2月合併營收為37.86億元，年減10.3%。公司認為今年匯率在第一季的走勢，對營運的壓力較高。去年第一季新台幣兌美元的平均匯價約在30.8元，但近日新台幣盤中都升破30元，看到了2字頭。

聚陽表示，2月營收年減2位數，主要是受到3項因素的影響：一、客戶更改交貨時程。二、新冠疫情的衝擊。三、新台幣匯率在2月升值。

對於大陸面料的供應，聚陽表示，目前物流已恢復正常，但復工情況較難掌握，聚陽約有5成的面料是由中國廠供應，公司的備料可支應到第一季底。

聚陽除了備料充足外，也已經展開了分散面料供應的動作，聚陽的產區包括中國大陸、菲律賓、柬埔寨、印尼、越南等產區，占比分別為4%、5%、20%、30%、40%。

聚陽指出，分散面料供應鏈一直是公司中長期的策略，2~3年前公司就已經在印尼和越南尋找新的面料供應商。此外，聚陽也已經洽商在大陸的台商，尋求台商在大陸以外地區的面料和輔料產能。

(時報資訊)