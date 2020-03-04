在Google因新冠肺炎之故，先取消「Cloud Next」活動之後不久。Google再次確認，該公司年度最大盛會：開發者大會Google I / O，已決定取消停辦，該活動原訂於5月12日至14日舉行。

Google原先只禁止員工在大陸和義大利兩國的出差，現該公司已決定取消所有國際旅行。

Google在給客戶的電子郵件中確認，將為購買該盛會的所有門票退還給他們。這些前參加者還將獲得直接選擇購買2021年下一個I / O活動門票的選項。

來自世界各地的7,000多名開發人員參加了去年的會議。I / O允許參加者與Google高層，包括母公司Alphabet的執行長皮查(Sundar Pichai)在內，會面並討論開發問題，並與該技術巨頭的最新產品進行互動。

Google發言人表示：「由於對新型冠狀病毒（COVID-19）的擔憂，並且根據CDC，WHO和其他衛生當局的健康指南，我們決定取消在Shoremph露天劇場舉行的Google I / O物理活動。」在一份聲明中說。「在接下來的幾周中，我們將探索其他方法來發展Google I / O，以最佳地與之建立聯繫並繼續建立我們的開發者社區。我們將繼續更新Google I / O網站。」

在此之前，上月底臉書已宣布其開發者大會F8也取消，微軟（Microsoft）的Build 2020 開發者大會取消延期的可能性也大增。

(中時電子報)