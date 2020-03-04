高雄市傳出一名剛出生不久的嬰兒屍體被遭棄在覆鼎金公墓旁圍籬，轄區三民二分局警方獲報已趕往現場採證，警方發現，棄嬰被醫療用的墊子包裹，現場有沾血的白色小被單，離被單不遠處發現1顆小嬰兒頭顱，頸部有疑似遭野狗之咬痕，未發現四肢及軀幹，警方現場先行拍照並請警局鑑識中心支援勘察採證，並組成專案小組積極調查偵辦。

(中時 )