甫出生嬰兒屍體遭棄遭狗啃 警尋獲頭顱 15:472020/03/04 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市傳出一名剛出生不久的嬰兒屍體被遭棄在覆鼎金公墓旁圍籬。(林雅惠翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市傳出一名剛出生不久的嬰兒屍體被遭棄在覆鼎金公墓旁圍籬，轄區三民二分局警方獲報已趕往現場採證，警方發現，棄嬰被醫療用的墊子包裹，現場有沾血的白色小被單，離被單不遠處發現1顆小嬰兒頭顱，頸部有疑似遭野狗之咬痕，未發現四肢及軀幹，警方現場先行拍照並請警局鑑識中心支援勘察採證，並組成專案小組積極調查偵辦。 (中時 ) #公墓 #圍籬 #警方 #嬰兒 #屍體 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎驗屍報告 氣管現大量黏液 04:092020/02/29 焦點新聞 切開肺部 大量黏稠液體溢出 04:102020/02/29 兩岸要聞 六龜警方稽查南橫 單日開出141張罰單 04:102020/02/29 地方新聞 喝酒大亂鬥 警方噴辣椒水伺候 14:292020/02/29 社會 香港疫情未歇 反送中再起 警方射催淚彈驅散 21:502020/02/29 兩岸 和老公激戰「遇雙面夾擊」女星嬌喊：先分開一下啦！ 07:522020/03/03 娛樂 為求人潮分流 桃園市公墓將提早整備 09:532020/03/03 生活 2歲帥兒是小暖男 林可彤被兒子這些貼心舉動融化 18:452020/03/03 娛樂 一線「接體員」眼中的殯儀館眾生相 21:002020/03/03 搜奇 勒死女友伴屍28小時趴趴走 嫌判刑12年定讞 11:022020/03/04 社會 社會熱門新聞 新竹失蹤居家檢疫男林東京 遭罰天價100萬 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 獨》「捏乳襲胸」之狼落網 竟是機密國防部電展室上尉 - 社會 【小英我靠山1】我總統府的！高級公務員修屋還賴帳 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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