新冠肺炎疫情在全球不斷擴大，除影響國外旅遊市場，也深深影響離島觀光。交通部觀光局今天表示，國旅補助編列20億元，到離島玩會更優惠，原則上視疫情發展來推行，預計下半年上路。

今天下午，立法院交通委員會中，國民黨立委陳雪生說，小三通暫停，對金馬、澎湖等離島地區的產業影響很深，餐飲業、旅館業都剩不到三成，未來對離島是否有補助？

交通部觀光局長周永暉表示，紓困是通案，主要是在振興部分，希望可以帶動因小三通影響很重的金門、馬祖和澎湖地區；希望以國旅加碼方式來協助，編列20億元，讓旅客去離島比在本島旅遊還要優惠，團客的優惠也會更多，詳細方案預計4月出爐，5月報到交通部。

周永暉進一步指出，團體旅遊會比過去更優惠，離島加碼部分一定比一般通案更有誘因，畢竟大家去離島多了交通費，需要更多補助。

周永暉說，初步規劃有ABC三項方案，A「團體旅遊」、B「自由行」、C「地方政府參與」，觀光局協助地方政府用活動引客、留客，希望到離島能有更多優惠，次數比本島多，金額也希望比本島多。通案還要再跟地方政府溝通，希望外界可以再給一個月的時間；正式上路預計下半年，原則上要視疫情發展再來推行。

(中時 )