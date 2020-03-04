80片，新的全速運轉可達每分鐘120片。（吳建輝攝）

新設機台經過２天的裝載測試，４日正式啟用投入生產，未來新舊機台全開，日產量將達55萬片。(吳建輝攝)

華新看好未來發展，再向政府提出新產線的申請，順利的話月底能再新增３條產線。(吳建輝攝)

華新醫材配合政府口罩徵用政策，並在政府的協助下擴增產下，2日3部所增設的國家隊口罩機台已運抵華新位在彰化田中的口罩工廠，經過2天的裝載測試，4日正式啟用投入生產，未來新舊機台全開，日產量將達55萬片，可望舒緩大家對口罩的需求。

華新原有口罩產線有11條，配合政府徵用4條全力生產醫療外科口罩，日產約25萬片，而華新所引進的第三代機型，每條產線每分鐘可產出120片的口罩，相較前代每分鐘80面整體提升不少，華新看好未來發展，再向政府提出新產線的申請，順利的話月底能再新增3條產線。

華新董事長鄭永柱說，新型口罩的耳掛產製效率比過去高，是整體產能提升的關鍵，而機台可以快速上線，要感謝政府居中協調，讓加工機、熔噴不織布原料，與各大口罩製造業者齊心，打造強悍的國家口罩隊。

受到新冠肺炎影響，華新配合政府口罩徵用禁出口政策，目前全球已累積上億片口罩訂單，鄭永柱說，國內目前積極擴產增加產能，口罩產能躍升世界第二，未來如國內市場飽和，預估國外仍然會有半年到一年的口罩需求，世界各國的口罩訂單將會聚集到台灣，可望增加可觀的外銷量。

(中時 )