陸國家信息中心：2019年共用經濟市場交易額逾3兆人幣 15:542020/03/04 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家信息中心分享經濟研究中心發佈《中國共用經濟發展報告（2020）》顯示，2019年共用經濟市場交易額為3兆2828億元（人民幣，下同），比上年成長11.6％；直接融資額約714億元，比上年下降52.1％。 據新浪財經引述該報告指出，2019年大陸共用經濟參與者人數約8億人，網約車客運量占計程車總客運量近4成，線上外賣收入占全國餐飲業收入比重達12.4％，預估2020年共用經濟增速將因疫情影響而出現一定幅度回落，預計在8至10％之間。 (旺報 ) #經濟 #中心 #客運量 #2020 #收入 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎蔓延 這5場國際大展變調 14:402020/02/29 國際 2020旅遊業反彈 專家：不如SARS後 04:092020/03/01 話題觀察 2020上海擬新增跨國公司地區總部40家 21:312020/03/01 財經 地球有2號月亮 已運轉3年 23:192020/03/01 國際 宋慧喬機場「防疫穿搭」引熱議！網歪樓：我要一件 14:192020/03/02 星光 DELVAUX 2020春夏 霓虹塗鴉好年輕 21:592020/03/03 消費 Miss Sake 2020 Taiwan選拔賽結果出爐！代表台灣的Miss Sake是…？ 02:452020/03/04 消費 2020商業調查 美商關心能源穩定與價格 11:282020/03/04 財經 《科技》甲骨文預測2020-2025年十大雲端趨勢 11:592020/03/04 財經 受益蘋果mini LED需求 晶電2020轉虧為盈 12:072020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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