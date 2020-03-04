大陸國家信息中心分享經濟研究中心發佈《中國共用經濟發展報告（2020）》顯示，2019年共用經濟市場交易額為3兆2828億元（人民幣，下同），比上年成長11.6％；直接融資額約714億元，比上年下降52.1％。

據新浪財經引述該報告指出，2019年大陸共用經濟參與者人數約8億人，網約車客運量占計程車總客運量近4成，線上外賣收入占全國餐飲業收入比重達12.4％，預估2020年共用經濟增速將因疫情影響而出現一定幅度回落，預計在8至10％之間。

(旺報 )