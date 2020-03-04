20億振興券有影！經濟部長沈榮津今（4）日赴立法院受訪時證實，振興抵用券每人金額預計在600～800元，將可適用全台約35萬家餐飲、商圈夜市攤商與藝文場域可以適用。據悉，由於綁定國旅住宿，因此觀光局評估，最多將可創造逾333萬間旅館客房的住宿，對受創的旅宿業確實是劑強心針。

經濟部預計提撥20億元經費，發放振興抵用券，將可用於全台餐飲、商圈、夜市攤商、藝文活動與場域，預計有35萬家業者適用。沈榮津今強調，振興抵用券預計在疫情緩和後「半年到一年間」發放，但正式細節仍待經濟部確認、行政院拍板而定。

觀光局今日也初算，在綁定國旅住宿的前提下，若是民眾住進國內一間旅宿業客房，就發放一組振興券（600～800元），預估可創造出約250萬～333萬間客房的住宿需求，以每房2～4人計算，整體出遊人數還會更高，對當前客源大量流失的旅宿業，甚至是觀光產業將是雪中送暖。

觀光局今天也首度公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫（2019/9～2020/1）績效，觀光局指出，總計投入46億元，吸引了924萬名團客或自由行旅客，創造直接、間接觀光效益314億元，比當初預期的256億元效益，還多了23％。經統計，參加的旅宿業者逾7,900家、佔所有合法旅宿業者的總數逾6成，更是歷次補助中比例最高的一次。

觀光局也提到，交通部196.8億元紓困及復甦振興方案中，也有規劃出20億國旅補助，將待疫情緩和、下半年伺機啟動。

(工商 )