內政部長徐國勇今日在立院備詢時表示，依據新版公眾集會指引，1,000人以上的室內外活動，都算是大型活動，在防治新冠肺炎期間，應該避免舉行。

立委質疑，過去的新冠肺炎公眾集會因應指引沒有明訂規模，擔心大型集會將引發群聚感染，希望新版公眾集會指引更為明確。

徐國表示，在大型集會中，人與人之間應該保持一公尺距離，如果不能保持一公尺，就應該戴口罩，而室內大型集會就一定要戴口罩，呼籲大家盡量避免參加大型集會。

至於多少人以上算大型集會？徐國勇表示，1,000人以上就要避免，不分室內外。

案32為非法移工，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，不希望在防疫期間嚴查非法移工，避免移工隱瞞病史，有些社團也要求讓移工就地合法。徐國勇則表示，目前沒有要就地合法，現在移民署正忙著邊境管制，如果要查緝非法移工，可能導致防疫人力不足。

(工商 )