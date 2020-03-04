陳零九、邱鋒澤正式加入八大綜合台《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》主持行列！羅志祥、愷樂為歡迎新血，準備多項挑戰任務，祭出恐怖箱讓邱鋒澤試膽，搞得邱鋒澤數度驚聲尖叫外，羅志祥頻頻使出怪招考驗陳零九，讓一向鎮定的他嚇到「臉部扭曲變形」，忍不住脫口：「現在可以退出嗎？」

為考驗陳零九、邱鋒澤擔任主持人的臨場反應，特別企劃讓他們挑戰最害怕的弱點突破自己。搞笑的是，當羅志祥調皮的在陳零九說話時，將假蟑螂放在他身上，邱鋒澤也立馬加入整人行列，讓陳零九多次受驚無奈喊：「你們是在變魔術是不是？」羅志祥也搞笑表示：「只是要告訴你一個結論『主持人處處都能生出蟑螂』。」

談到加入節目主持群，陳零九驚喜的說：「從沒想過有一天，會從創作歌手跨界綜藝節目主持，但比較多的是在思考自己，要多做一些主持方面功課。」邱鋒澤也分享第一時間是打給爸媽開心大喊「耶！我有機會主持了！」

(中時 )