近日熱門話題除了肆虐全球的新冠病毒之外，另一個就是將於2020年3月7日舉行的國民黨主席補選。此次候選人為江啟臣與郝龍斌，可謂中間世代與老將的對決，江啟臣特別在2020年3月3日邀請年輕人來一場面對面對談的現場直播，透過半小時讓大家更明白他將如何重新設計國民黨！

年輕代表楊植斗拿起手機舉牌呼應江啟臣政見之一的「組織扁平化」。(圖/截取自youtube)

他認為國民黨要改革的首要之務就是數位化，並提出最需要改變的五大訴求，包含組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化及視野國際化。此次直播邀請到文化大學廣告系主任鈕則勳教授、兩位青年代表楊植斗及張子婕，現場準備了代表歷史的舉牌，楊植斗舉起印有手機的牌子，他表示手機不算是歷史悠久的代表，但是演化過程很有趣，例如最初的手機重量笨重又無法視訊，不過隨著科技進步，現今有了豐富的表情符號又能透過影像溝通，呼應了江啟臣政見之一的「組織扁平化」，認為未來黨員內部溝通時，可以用更多元的方式溝通，讓溝通更有效且多元。

江啟臣表示，未來想要落實數位黨部，意指開發國民黨APP，黨員可以自由發表意見，甚至可以透過APP申請入黨、繳黨費及了解自身權益等等，或是搖一搖就能找到身邊的黨員，藉此找到志同道合的朋友，讓國民黨更現代又數位化。鈕則勳教授則表示，十幾年前擔任中央委員已有八年時間，當時就在推行國民黨改革，但發現改革無力、世代交替混亂，導致不願參與黨內各種活動，不過這次江啟臣的挺身，讓他有種煥然一新的感覺。特別以江啟臣未來想要成立一位數位行銷科技長來說，這是一個非常先進的概念，凸顯出國民黨日後會走數位化，讓他對國民黨又燃起一線希望。

張子婕舉起珍珠奶茶的牌子，呼應江啟臣主張的經典在地化。(圖/截取自youtube)

而另一位年輕代表張子婕則是舉起珍珠奶茶及鳳梨酥的牌子，她說，華人自古就有喝茶習慣，奶茶很久之前就從英國傳入台灣，這兩者都具有歷史背景，當我們把經典創新成為台灣在地化的東西時，這就呼應了江啟臣主張的經典在地化，如同珍珠奶茶口味的鳳梨酥，現在更成為日韓遊客來台必買的伴手禮，

也呼應了江啟臣另個主張—視野國際化。江啟臣提到，國民黨需要創新，而改革就是創新，國民黨至今已有126年的歷史，算是百年老品牌，而世代在進步，如何讓老品牌在多個世代中屹立不搖，就是將創新的新元素注入經典中，與當代的生活結合在一起，才能讓年輕人產生共鳴與連結。

至於人才培育的部分，江啟臣補充說明，他一直希望有更多的年輕人加入，而國民黨有非常多的機會可以提供給年輕人，像是中央、黨部、民代系統都需要年輕人，無論是實習還是正職的職缺都有，甚至有意願參選或接受選票洗禮，黨主席都非常歡迎。而國民黨的人才培訓及遴選方式則是先要讓年輕人掌握資訊，然後黨內要建立人才培育系統，建立人才庫，如此才能進行配對找到適合的人才。

最後，江啟臣呼籲大家，國民黨現在在十字路口上，我們要走向未來還是留在過去呢？關鍵的一票絕對要在2020年3月7日這一天投下去，讓我們一同攜手改變國民黨，若不清楚要去哪裡投票，可以先前往黨中央網頁查詢所屬黨籍所在地。

(中時電子報)