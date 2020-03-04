原訂本周五點燃戰火的摩洛哥柔道大獎賽，因為新冠肺炎疫情當地政府取消國際賽事，柔道大獎賽受到影響取消，已經抵達摩洛哥的旅日台灣女將連珍羚，先到飯店休息後，會盡快更改行程回日本備戰。

新冠肺炎疫情影響全球許多國家地區，不少運動賽事採取不開放觀眾進場，或是延期、取消，位於非洲北部的摩洛哥，本周也出現首位確診病例，當地政府相當緊張，為了健康安全，決定取消國際體育賽事、展覽及大型活動，國際柔道總會收到消息後，也在官網公布取消3月6日到8日在摩洛哥拉巴特舉行的大獎賽。

摩洛哥巴拉特柔道大獎賽是今年東京奧運積分賽其中一站，中華隊這次有57公斤級的連珍羚和70公斤級商瑠羽兩位女將參賽，連珍羚更是去年冠軍，要以頭號種子身份尋求連霸，可惜因為疫情賽事臨時取消，而連珍羚目前東京奧運排名積分為世界第10，留在安全名單中。

連珍羚的粉絲專頁表示，選手目前抵達摩洛哥飯店休息，會盡快趕回日本持續備戰，請粉絲不用擔心，連珍羚也透過粉專表示，柔道訓練就是她的職業，儘管新冠肺炎疫情千變萬化，她該做的仍是每天全力以赴把訓練做到最好、心態準備好，全心面對接下來的賽事。

(中時 )