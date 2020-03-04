現代人的愛情觀念開放，爺孫戀早已不是稀奇事。日前在印尼南蘇拉威西省（SouthSulawesi）的村莊中，有一名高齡103歲的老先生，與小她73歲的年輕女子，不畏世俗眼光大談戀愛，最後在眾多親友的見證下結為連理，2人幸福滿溢的婚禮畫面曝光後，也隨之引起一陣熱議。

根據《Industry》報導，家住在瓦久縣（Wajo）的穆罕默德（Muhammade），雖然今年已經103歲，但身體依舊非常硬朗，他在過去殖民時代是名軍人，退休後就靠著退伍軍人的養老金過活，不過自8年前妻子離世後，穆罕默德就經常覺得孤單，因此一直希望能找個對象再婚。

村子裡有一名30歲的女子茵朵（IndoAjeng），因為被前男友劈腿，深受打擊之下就遲遲未婚，在穆罕默德耐心開導、安慰之下，2人也逐漸萌生愛意並陷入熱戀。雙方的家人也有意撮合彼此，最後決定於2月26日舉行婚禮，眾多親友和村民也都到場祝福。

穆罕默德的鄰居拉瑪特（Rahmat）表示，「我知道他們2人本來就認識，但不知道是何時在一起的，直到我聽說這件事時，他們已經取得彼此家人的同意。穆罕默德也為茵朵精心準備了約500萬印尼盾（約新台幣1萬元）的嫁妝，還有一枚金戒指」。

從婚禮畫面中可以看到，穆罕默德穿著一身帥氣的黑色西裝，緊緊牽著身旁穿著白色連身裙的茵朵，彼此的臉上都洋溢的幸福的笑容，在村長的主持下，2人共同簽下結婚證書，也收到來自各方親友的祝福。夫妻倆現居住在穆罕默德位於皮特費杜瓦區Bulete村的家中，婚後生活雖過得簡樸，但依舊甜蜜。

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(中時電子報)