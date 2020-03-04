台南大豐製棉廠長期以來投入學校防災頭套的研發與製作，甚至免費捐贈偏鄉小校，今年遇上新冠肺炎疫情蔓延，大豐趕工製作3000多個口罩套，送給嘉義、台南等地15所中小學，4日大豐董事長徐忠錄親自把185個口罩套送到新化區𦰡拔國小，小朋友也回贈全校師生簽名的感謝卡。

𦰡拔國小校長洪國展表示，在前教育局祕書室主任林永祥、前校長康麗娟的引介下，大豐製棉不僅長期協助學校研發製作防災護具，此次疫情一爆發，更主動表示要捐贈學生布口罩套。

為讓口罩能更貼合臉頰，大豐貼心的製作兩種規格，成人版給教職員工及高年級使用，兒童版給中低學生及幼兒園孩童使用，而且採用親膚柔軟材質，小朋友長時間配戴不會悶熱、磨傷肌膚。

在捐贈儀式中，校方也教導小朋友口罩套的使用以及防疫的觀念與做法，並由模範生康維真及幼兒園吳巧音代表回敬全校師生簽名的感謝卡，感謝大豐製棉廠董事長徐忠錄熱心公益。

徐忠錄表示，能為校園防疫盡一己之力，感到很開心，也會繼續趕工提供給需要的學校。此外，𦰡拔國小志工媽媽莊春金熬夜自製一批口罩套給學校學生做替換；衿輝公司捐贈一桶95％酒精讓師生做手部消毒，家長、社區一起為校園防疫出力，十分暖心。

(中時 )