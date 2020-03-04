郭珈瑋姊姊(陳志賢攝)

蔡清祥(陳志賢攝)

桃園郭記健康水餃店老板郭珈瑋，過去因參與幫派，涉及多起刑案，坐牢14年，假釋出獄後在更生保護會支持下經營水餃店，法務部4日邀請他對媒體現身說法，郭除感謝母親及姊姊不離不棄之外，也謝謝法務部、更保給他重生機會。

法務部長蔡清祥表示，最近新冠肺炎疫情持續發展，對國內觀光、餐飲、服務產業造成嚴重衝擊，更生保護會扶助的更生事業中8成以上其實都是餐飲業，希望媒體幫忙宣傳宅配業務，讓更生人能度過此次肺炎難關，在更生路上繼續走下去。

郭珈瑋當面向母親、姊姊感謝，姊姊也對他喊話「犯罪不可恥，只要能改過，社會會給你機會」鼓勵弟弟繼續走下去，現場氣氛溫馨。

法務部表示，郭珈瑋年輕時參與幫派，進出監所14年，因服刑期間，遭受父親過去的打擊，錯過兒子的成長過程，也不忍母親、姊姊大老遠南下台南探監，下定決定洗心革面，重新開始，孝順老母親。

法務部表示，郭目前是更保桃園分會輔導個案，他在親人支持及更保桃園分會的輔導下，從在車庫裡賣水餃，到目前開店，甚至他感念於取之社會，回饋社會的想法，加入社區回收服務，亦提供社區弱勢孩子免費用餐。法務部希望透過郭成功經驗的分享，鼓勵更多更眚人願意尋求協助，改變更生，遠離犯罪之路。

(中時 )