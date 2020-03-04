2020台灣燈會2月23日圓滿閉幕，台中市府研考會統計台灣燈會展期總參觀人次達1182萬，市府特別對參觀民眾進行滿意度調查，滿意度9成以上，為感謝民眾提供寶貴意見，市府抽出250位幸運兒，4日公布於市府研考會網站，讓民眾逛完燈會，還能有機會抽中電影票與超商購物金等多項好禮。

研考會主委吳皇昇指出，這次台灣燈會是史上展期最長、規模最大、內容彩，市府全體總動員在嚴峻的疫情中完成舉辦台灣燈會超級任務。

市府在台灣燈會期間安排面訪員於展區蒐集民眾建議，也在燈會官網設置線上滿意度問卷QRcode，遊客逛燈會表達意見，對燈會進行滾動式改善，維持燈會高水準的觀光品質。

研考會調查，民眾對這次燈會整體滿意度高達97.8％，其中以志工服務、環境整潔與各展區規劃等三項滿意度位列前茅，市府一方面感謝遊客的肯定與支持，另一方面也將在各項重大活動上持續精進，以求將來帶給市民更多、更優質的文化藝術盛宴。

吳皇昇表示，抽獎活動於昨日下午2時在台中市政府新市政大樓文心樓6樓公開辦理，現場以電腦隨機亂數取碼抽出250名幸運兒，在第三方公證人的見證下，強化活動的公平、公開與透明外，更為民眾參與燈會運作留下美好見證。

(中時 )